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В ПФР сообщили важную новость для всех, кто родился в 1967 году и раньше

В ПФР сообщили важную новость для всех, кто родился в 1967 году и раньше

В ПФР сообщили важную новость для всех, кто родился в 1967 году и раньше. Заявление напрямую касается формирования пенсии для граждан этого возраста.

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