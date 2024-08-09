Стало известно, когда снизятся реальные цены на жилье в России

На это ответил бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов Бывший глава Минфина РФ, экономист Михаил Задорнов в интервью РИА Новости спрогнозировал, что отмена льготной ипотеки в России не приведет к резкому падению рынка недвижимости.