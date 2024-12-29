Великий год Овечкина: погоня за Гретцки и раннее возвращение после перелома

Александр Овечкин вернулся в состав «Вашингтона» после перелома ноги Александр Овечкин вернулся на лед после перелома лодыжки и в первом же матче против «Торонто» забросил свою 16-ю шайбу в сезоне, еще приблизившись к рекорду Уэйна Гретцки по голам за всю историю.