Сотни БПЛА за ночь уничтожены рядом с Тульской областью

Налет стал одним из самых массовых в историиНалет на соседнюю с Тульской Московскую область, который произошел ночью 20 сентября, был одним из самых массовых в истории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Телефонные мошенн...
- АС В Туле подросток ...
- АС В Туле подросток ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым