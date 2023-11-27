Принц Уильям признан самым сексуальным лысым мужчиной 2023 года, обогнав Вин Дизеля

Недавний опрос показал, что 90% женщин, живущих в Великобритании, считают лысину привлекательной. Теперь стало известно, что британский красавец принц Уильям завоевал титул самого сексуального лысого мужчины 2023 года.
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