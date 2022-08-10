Уссурийский хоккеист пополнил состав пензенского "Дизеля"

Уссурийский хоккеист пополнил состав пензенского "Дизеля"

Воспитанник приморской школы хоккея уссуриец Егор Харченко будет играть в новом сезоне 2022/23 годов за команду "Дизель" из Пензы.

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