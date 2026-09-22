Детсад, школа и 27 улиц Краснодара остались без света из-за аварии

В Карасунском округе Краснодара произошло массовое отключение света. Об этом сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города (ЕДДС) в «Макс».
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