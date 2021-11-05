День народного единства: размышления о реальном статусе государственного праздника

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯПолитикаДень народного единства: размышления о реальном статусе государственного праздника Что дано: с 2005 года решением властей день 4 ноября объявлен государственным праздником и общенациональным выходным днем.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьTravellerЕсть опорные продукты и цены на них. Есть опорные моральные устои. И есть опорные фигуры. Например Натан Борухович Чубайс. И пока "оно" плавает и не тонет, то и говорить не о чем.Комментировать
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