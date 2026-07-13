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Царьград

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Льготный выкуп земли и статус ИЖС вводится для одноэтажных домов в Подмосковье

Льготный выкуп земли и статус ИЖС вводится для одноэтажных домов в Подмосковье

Жители одноэтажных МКД в Подмосковье могут выкупить землю за 3% стоимости.В Московской области появилась возможность перевода одноэтажных многоквартирных домов (МКД) в категорию блокированной застройки (ИЖС), а также выкупа земельных участков под ними на льготных условиях.

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