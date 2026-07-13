Льготный выкуп земли и статус ИЖС вводится для одноэтажных домов в Подмосковье

Жители одноэтажных МКД в Подмосковье могут выкупить землю за 3% стоимости.В Московской области появилась возможность перевода одноэтажных многоквартирных домов (МКД) в категорию блокированной застройки (ИЖС), а также выкупа земельных участков под ними на льготных условиях.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии