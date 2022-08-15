Нижегородская правда

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Производство асфальтобетонных смесей будет обеспечено новой схемой логистики

Производство асфальтобетонных смесей будет обеспечено новой схемой логистики

Организация доставки битума PG и эмульсии собственного производства компаниям, работающим на строительстве скоростной автотрассы М‑12, позволит максимально ускорить производство высококачественного сырья для приготовления асфальтобетонных смесей.

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