Маск выразил разочарование законопроектом Трампа о сокращении госрасходов

Американский предприниматель и глава Департамента государственной эффективности (DOGE) США Илон Маск в интервью телеканалу CBS News выразил разочарование законопроектом президента США Дональда Трампа о сокращении госрасходов.
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