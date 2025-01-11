За ночь средствами ПВО перехвачены и уничтожены 85 украинских беспилотных летательных аппаратов.Тридцать один БпЛА уничтожен над акваторией Черного моря, по шестнадцать БпЛА сбиты над территориями Воронежской области и Краснодарского края, четырнадцать – над акваторией Азовского моря, четыре – над территорией Белгородской области, два БпЛ.