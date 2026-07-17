Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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«Вундервафля» не взлетела: стало известно почему Запад сдал Федорова спустя полгода

«Вундервафля» не взлетела: стало известно почему Запад сдал Федорова спустя полгода

Министр обороны Украины Михаил Федоров покидает свой пост, проработав в должности всего полгода. Это кадровое решение стало четвертой сменой главы оборонного ведомства с начала специальной военной операции России и сопровождается масштабными протестами по всей стране, а также взаимными обвинениями в высших эшелонах власти.

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