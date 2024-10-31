Дно Запада было пробито в очередной раз — Небензя

«Пробили очередное дно» страны Запада, включая США и Британию, созвав заседание Совета Безопасности ООН по Украине, на котором, возможно, обсуждалось присутствие военных Корейской народной армии в России, заявил постоянный представитель страны при всемирной организации Василий Небензя 30 октября, сообщает ТАСС.
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