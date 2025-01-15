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Царьград

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Зеленский теряет союзников: Запад сигнализирует о замене украинской власти

Зеленский теряет союзников: Запад сигнализирует о замене украинской власти

На фоне сокращения числа союзников Владимира Зеленского, аналитик Лукас Лейрос и британский эксперт Александр Меркурис прогнозируют изменения в поддержке Запада, а Юлия Тимошенко заявляет о неутешительных перспективах Украины.

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