Нарышкин назвал Залужного и Арестовича возможными преемниками Зеленского

По словам главы Службы внешней разведки, на Западе хотят, чтобы новый президент Украины стал «новым Пилсудским»На Западе все чаще рассматривают возможность замены президента Украины Владимира Зеленского, среди преемников называют в том числе главкома ВСУ Валерия Залужного и экс-советника офиса главы государства Алексея Арестовича (внесен в перечень террористов и экстремистов).