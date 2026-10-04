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Ефрейтор Дмитрий Антонов: выжить на войне помогли Бог, командиры и собственная внимательность

Ефрейтор Дмитрий Антонов: выжить на войне помогли Бог, командиры и собственная внимательность

О зачистке населенных пунктов, боях в лесополосах, а также о стратегии, тактике, молитве на передовой, спасении раненого и многом другом журналисту издания Украина.

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