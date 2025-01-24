В 1990-е годы Российская Федерация практически потеряла суверенитет, но если для нее вопрос независимости — это вопрос существования государства, то ряд бывших республик СССР, такие как страны Прибалтики, пожертвовали им в пользу США и Европейского союза.
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