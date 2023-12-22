Сюрприза к Новому году не будет? Посол России узнал о планах Пашиняна на ОДКБ

Сергей Копыркин заявил в интервью "ТАСС", что Россия и Армения остаются союзниками, несмотря на шаги Еревана в сторону ЗападаВ последнее время руководство Армении предпринимает всё больше антирусских шагов, разворачиваясь в сторону Запада.
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