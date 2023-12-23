У Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ после «голой» вечеринки

РИАМО - 23 дек. У певца Филиппа Киркорова хотят отобрать звание народного артиста РФ. На исполнителя написал обращение Виталий Бородин после скандальной «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой, сообщает Mash.
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