Россия после санкций: аналитик рассказал, как рубль сможет выжить без доллара

Россия фактически осталась без валютных курсов — такая первая мысль поразила общественность после новостей о вводе санкций США против отечественной биржевой инфраструктуры (Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий попали в черным список американского Минфина).