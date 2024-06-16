Россия после санкций: аналитик рассказал, как рубль сможет выжить без доллара

Россия фактически осталась без валютных курсов — такая первая мысль поразила общественность после новостей о вводе санкций США против отечественной биржевой инфраструктуры (Московская биржа, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий попали в черным список американского Минфина).
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