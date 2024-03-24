Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на территории Гааги Владимир Тарабрин поделился сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил киевского режима атаковали ВС РФ при помощи химических снарядов.
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