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Посол в Гааге Тарабрин: ВСУ применяли химические боеприпасы производства США

Посол в Гааге Тарабрин: ВСУ применяли химические боеприпасы производства США

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на территории Гааги Владимир Тарабрин поделился сведениями о том, что подразделения Вооружённых сил киевского режима атаковали ВС РФ при помощи химических снарядов.

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