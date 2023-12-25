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«Место России занимает Китай»: основным поставщиком оружия в Зимбабве становится КНР

«Место России занимает Китай»: основным поставщиком оружия в Зимбабве становится КНР

Зимбабве получила крупную партию военной техники из Китая стоимостью $28 млн. В перечень подаренной техники входит по восемь колесных истребителей танков PTL-02 (вооружены 100-мм пушкой), БМП WZ-551, БТР WZ-551, БРЭМ WZ-551, санитарных машин WZ-551, моторизованных водоочистителей, патрульных катеров и микроавтобусов, а также различное стрелковое оружие.

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