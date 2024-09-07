Ленобласть попала в топ-5 грибных регионов России

Искать грибы следует во Всеволожском, Лодейнопольском, Выборгском и Кировском районах В этом году по урожайности лесов ленинградский регион занял четвертое место в России, уступив только Алтаю, Карелии и Новгородской области.
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