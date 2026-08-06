Евгений Шульга

Сергей Ковалев всё, что нужно России, - вернуться к себе самой. перестать копировать чужое, ходить по чужим следам. тогда ни одна пушка в Европе без нашего позволения выстрелить не &quot;посмеет&quot;...

Мир слишком сложен в своей простоте , так что вернуться к себе не получится, копировать уже поздно, нам неугнаться за Китаем. Остаётся сыграть на противоречиях США , Европы и Китая. Европа наш давнишний "партнёр".