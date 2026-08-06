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Аргументы недели

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Хазин объяснил, в каком случае Запад перестанет воспринимать предложения РФ о переговорах как слабость

Хазин объяснил, в каком случае Запад перестанет воспринимать предложения РФ о переговорах как слабость

В какой момент переговоры с Западом не будут восприниматься ими как наша слабость, рассказал Михаил Хазин.

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Комментарии
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Евгений Шульга
Сергей Ковалев
всё, что нужно России, - вернуться к себе самой. перестать копировать чужое, ходить по чужим следам. тогда ни одна пушка в Европе без нашего позволения выстрелить не &amp;quot;посмеет&amp;quot;...
Мир слишком сложен в своей простоте , так что вернуться к себе не получится, копировать уже поздно, нам неугнаться за Китаем. Остаётся сыграть на противоречиях США , Европы и Китая. Европа наш давнишний &quot;партнёр&quot;.
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1 м.
Евгений Шульга
Sergei Persikov
Когда наши войска будут в Лондоне и Вашингтоне
А вы будите ехать на Бэнтли по Пикадили. Ура !!!
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1 м.
СК
Сергей Ковалев
Евгений Шульга
Мир слишком сложен в своей простоте , так что вернуться к себе не получится, копировать уже поздно, нам неугнаться за Китаем. Остаётся сыграть на противоречиях США , Европы и Китая. Европа наш давнишний &amp;quot;партнёр&amp;quot;.
вы о &quot;нельзя дважды войти в одну и ту же воду&quot;, а я о целях и задачах...
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1 м.