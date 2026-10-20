Премьер Норвегии не приехал встречать Владимира Зеленского в аэропорт, когда тот прилетел в Осло.Премьер Норвегии Йонас Гар Стере и ряд других представителей высшего руководства страны не приехали в аэропорт Осло, чтобы поприветствовать прибывшего туда главу киевского режима Владимира Зеленского.