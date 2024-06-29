МВФ: использование доходов от активов РФ угрожает валютной системе

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков Принятое Западом решение об использовании доходов от замороженных суверенных активов России для помощи Киеву ставит под угрозу работу международной валютной системы, заявил глава миссии Международного валютного фонда (МВФ) на Украине Гэвин Грей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии