Госдеп надеется, что конгресс к августу ратифицирует протоколы о расширении НАТО

wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0 Американская администрация рассчитывает, что сенат конгресса ратифицирует протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО до традиционных «каникул» в августе.
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