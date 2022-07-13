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Госдеп надеется, что конгресс к августу ратифицирует протоколы о расширении НАТО

Госдеп надеется, что конгресс к августу ратифицирует протоколы о расширении НАТО

wikipedia.org/AgnosticPreachersKid/CC BY-SA 3.0 Американская администрация рассчитывает, что сенат конгресса ратифицирует протоколы о приеме Финляндии и Швеции в НАТО до традиционных «каникул» в августе.

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