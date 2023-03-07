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Экс-начальник УКС Прикамья получил четыре года колонии строгого режима за взяточничество

Экс-начальник УКС Прикамья получил четыре года колонии строгого режима за взяточничество

Ленинский районный суд вынес обвинительный приговор бывшему руководителю Управления капитального строительства (УКС) Пермского края Дмитрию Левинскому.

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