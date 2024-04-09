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Гражданочка

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«Дочка с ребенком не успевает совершенно ничего. У нее ГВ, ну, грудное вскармливание!..» – вздыхает мать

«Дочка с ребенком не успевает совершенно ничего. У нее ГВ, ну, грудное вскармливание!..» – вздыхает мать

«Дочка с ребенком не успевает совершенно ничего. У нее ГВ, ну, грудное вскармливание!.» – вздыхает мать— Дочери тридцать пять, первый ребенок, конечно же, очень желанный, долго не получалось у них родить, – рассказывает шестидесятилетняя Людмила Анатольевна.

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