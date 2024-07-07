Орден "Родительская слава" получили три алтайские семьи

Виктор Томенко анонсировал реализацию проекта "Семья" на территории региона В своём Telegram-канале губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как он посетил праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности.
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