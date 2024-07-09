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Спички - не игрушка

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Запад в шоке – на саммите ШОС не было надписей на английском

Запад в шоке – на саммите ШОС не было надписей на английском

"Шеф, всё пропало, всё пропало! Гипс снимают, клиент уезжает" ©Прошедший саммит ШОС в Астане отличался безукоснительным следованием протоколу — в этом году надписей на английском не было даже для журналистов, сообщает tg-канал «Записки казахского китаеведа».

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