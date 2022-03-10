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Чувство защищённости или способ напоминания? Почему маленькие дети любят смотреть и читать одно и то же из раза в раз

Чувство защищённости или способ напоминания? Почему маленькие дети любят смотреть и читать одно и то же из раза в раз

Когда малыши просят родителей в очередной раз включить для них обожаемый мультик, те не перестают удивляться тому, как можно хотеть смотреть его, если каждую реплику знаешь наизусть.

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