Ким Чен Ын спустил на воду эсминец для борьбы с «империалистическими пиратами»

ТОКИО, 26 апреля. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на церемонии спуска на воду нового многоцелевого эсминца «Чвэ Рён», который в составе ВМС будет выполнять задачи по борьбе с «наглыми империалистическими пиратами».