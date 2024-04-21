Рината Фахретдинова задушил тренер Волкановски на турнире по грэпплингу

Вчера, 20 апреля, на турнире Karate Combat 45 состоялась схватка по грэпплингу между российском бойцом, выступающим в UFC, Ринатом Фахретдиновым и тренером по бразильскому джиу-джитсу бывшего чемпиона UFC в полулёгком весе Александра Волкановски Крейгом Джонсом.