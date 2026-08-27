Сегодня в северной и северно-восточной части Макеевки ограничили подачу воды Как сообщают в "Воде Донбасса", подача воды в этих жилмассивах снижена и подаётся в самотёчном режиме из-за обесточенной насосной станции.
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