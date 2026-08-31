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Царьград

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Толщиной с человеческий волос. Питерские учёные создали микрозонд для медицины и метрологии

Толщиной с человеческий волос. Питерские учёные создали микрозонд для медицины и метрологии

Учёные из Санкт-Петербурга создали изобретение, которое с пользой сможет функционировать в эндоскопии, диагностике опухолей, промышленной метрологии.

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