Перенесение мощей святителя Иоана Златоуста церковь празднует как памятную дату 9 февраля 2024 года Марина ЛесикЕжегодно, по новому стилю, православная церковь отмечает 9 февраля (27 января по старому стилю) перенесение мощей святителя Иоана Златоуста.
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