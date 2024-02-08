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Перенесение мощей святителя Иоана Златоуста церковь празднует как памятную дату 9 февраля 2024 года

Перенесение мощей святителя Иоана Златоуста церковь празднует как памятную дату 9 февраля 2024 года

Перенесение мощей святителя Иоана Златоуста церковь празднует как памятную дату 9 февраля 2024 года Марина ЛесикЕжегодно, по новому стилю, православная церковь отмечает 9 февраля (27 января по старому стилю) перенесение мощей святителя Иоана Златоуста.

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