Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

Их присудили бойцам, проявившим мужество и героизм Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу вручил медали «Золотая Звезда» российским военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении задач специальной военной операции (СВО).
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