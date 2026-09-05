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Аргументы недели

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Конец попытки усидеть «на двух стульях»? Почему Россия больше не хочет позволять Армении балансировать между ЕАЭС и ЕС

Конец попытки усидеть «на двух стульях»? Почему Россия больше не хочет позволять Армении балансировать между ЕАЭС и ЕС

Встреча в Бишкеке на полях саммита ШОС и Всемирных игр кочевников стала для Еревана моментом истины. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, долгое время пытавшийся извлечь максимальную выгоду из противоречивой позиции своей страны, рассчитывал на очередные уступки и финансовую помощь со стороны Москвы.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Михаил Сартин
Михаил Сартин

Нам показывают только то, что можно. Неужели не понятно, что кому-то выгодно такое положение Пашиняна? Было-бы не выгодно, давно-бы отключили его от всех печенушек. Россия как была дойной коровой, так ей и остается.

Профиль пользователя Silver Kont
Silver Kont

Да давно уже надо было ставить вопрос ребром, в России армян уже больше чем в самой Армении.... И армяне сами выбрали свой путь, несколько раз переизбирая мыколку.... Ну что ж, пидарасам - пидарасово...

Профиль пользователя Марина Свобода
Марина Свобода

вот уж правда. Строим, поддерживаем, субсидируем, кредитуем БЕЗ ОТДАЧИ.   Россия все никак не вылезет из коротких штанишек. Пора наконец признать  Мы в джунглях, где кто сильнее, тот грызет слабого.  Нечего быть уступчивыми, добрыми, порядочными. Этот мир понимает только силу. Сила и давление - вот основа взаимоотношений должна быть с  бывшими советскими республиками. Мы слишком много и слишком долго им отдавали все. Пора начать получать обратно и с процентами. Рынок - ничего личного

Профиль пользователя Максим Зачковский
Максим Зачковский

Я уж не знаю, как и чем хотят поставить Армению на место, если в процессе всей этой веселухи идут заявления, что Росатом построит там новые блоки АЭС. И все это, как обычно, в кредит, рассрочку и по доброй воле.. А это миллиарды долларов, к слову..

Профиль пользователя Юрий Николаев
Юрий Николаев

Ну пока это слова и не более. Вот если бы хоть какую то часть из этих слов притворили бы в жизнь, ну скажем ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ по рыночным ценам, вот тогда и разговоры были бы по другому! Представляю какой бы вой поднялся на болотах. А так пока всего лишь слова, угрозы и предупреждения, на которые они уже давно не реагируют.