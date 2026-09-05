Конец попытки усидеть «на двух стульях»? Почему Россия больше не хочет позволять Армении балансировать между ЕАЭС и ЕС

Встреча в Бишкеке на полях саммита ШОС и Всемирных игр кочевников стала для Еревана моментом истины. Премьер-министр Армении Никол Пашинян, долгое время пытавшийся извлечь максимальную выгоду из противоречивой позиции своей страны, рассчитывал на очередные уступки и финансовую помощь со стороны Москвы.