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Татар-информ

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В ХМАО 1,5-годовалый ребенок госпитализирован после падения из окна 9-го этажа

В ХМАО 1,5-годовалый ребенок госпитализирован после падения из окна 9-го этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе 1,5-годовалый ребенок попал в больницу, после того, как выпал из окна на 9-м этаже.

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