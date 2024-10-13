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Царьград

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Мария Захарова: после видео МИД Испании все узнали, что такое испанский стыд

Мария Захарова: после видео МИД Испании все узнали, что такое испанский стыд

Представитель МИД России Захарова прокомментировала ролик МД Испании с кадрами парка Горького.Мария Захарова, официальный представитель МИД России, прокомментировала видеоролик, который выложили в соцсетях Министерства иностранных дел Испании.

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