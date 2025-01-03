«Бранденбург»: элитный спецназ Третьего Рейха. Русский финал

Понятно, что операции «Бранденбурга» где-то в Европе или в Африке вызывают определённый интерес, а вот что действительно лично меня буквально задевает за живое, это их акции на территории СССР в ходе Великой Отечественной войны.
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