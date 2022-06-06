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Госдеп обвинил Москву в шантаже

Госдеп обвинил Москву в шантаже

Глава госдепа США Энтони Блинкен на онлайн-мероприятии, посвященном продовольственной безопасности, в понедельник, 6 июня, заявил, что Россия занимается шантажом, а не содействием урегулированию мирового продовольственного кризиса, – сообщает ТАСС.

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