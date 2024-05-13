Растущая конкуренция среди контрактных производителей чипов в Китае ведёт к снижению ценНа квартальном отчётном мероприятии на прошлой неделе руководство SMIC сделало ряд заявлений, которые заслуживают отдельного упоминания.
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