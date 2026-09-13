Онищенко: биоинженерия и спорт позволят человеку дожить до 100 лет

В будущем биоинженерные технологии позволят продлить жить человека. Пока же ключом к долголетию является здоровый образ жизни, сообщил РИА «Новости» академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
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