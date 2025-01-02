В России полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов В России в рамках контроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, в которых проживают такие иностранцы.
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