Средства ПВО сбили шесть летевших на Москву украинских беспилотников

На месте падения обломков находятся специалисты экстренных служб Российские средства противовоздушной обороны сбили шесть беспилотных летательных аппаратов украинской армии, которые летели в направлении Москвы.
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