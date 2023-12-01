Бесплатные кинопоказы проведет онлайн-кинотеатр Музея Победы в декабре

Онлайн-кинотеатр Музея Победы подготовил в декабре 10 бесплатных кинопоказов. Сеансы будут посвящены российским государственным праздникам, памятным датам и профессиональным праздникам военных, а также дням рождения знаменитых советских маршалов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии