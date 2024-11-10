Тенденции развития автомобильной техники вооружённых сил России

Пикап марки «УАЗ» — одна из распространенных многоцелевых платформ российской армии. Фото Минобороны РФ В частях и соединениях российской армии имеется обширный парк автомобильной техники различных классов и моделей.
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